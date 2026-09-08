Pilibhit News: मंगल बाजार में सूट को लेकर भिड़ीं दो महिलाएं, हंगामा

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शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला और गजरौला थाना क्षेत्र से आई दूसरी महिला दोपहर करीब 12 बजे कोतवाली क्षेत्र में लगने वाली मंगल बाजार में खरीदारी करने पहुंची थीं। दोनों एक कपड़े की दुकान पर गईं, जहां उन्हें एक ही सूट पसंद आ गया। सूट लेने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों सड़क पर एक-दूसरे से मारपीट करने लगीं। हंगामा देख बाजार में मौजूद लोगों ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस दोनों महिलाओं को थाने ले आई। यहां भी दोनों महिलाएं सूट को अपना बताते हुए विवाद करती रहीं।बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। परिजनों को भी थाने बुलाया गया। समझौते के बाद दोनों महिलाओं को घर भेज दिया गया। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिलाओं को समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया।