Pilibhit News: बैंकिंग सेवाओं से कृषि एवं कृषक उत्थान पर दिया जोर

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पीलीभीत। जिला सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में हुई अधिकारियों एवं सहकारी समितियों के सचिवों की बैठक में अल्पकालीन ऋण वितरण, सहकारी देयों की वसूली, प्रधानमंत्री फसल बीमा, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, सीएम युवा उद्यमी अभियान के तहत ऋण वितरण एवं बैंक के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता इंदु सिंह तथा बैंक के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में नए सदस्य बनाए जाने तथा पात्र सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देते हुए एआर ने निर्देशित किया। संवाद