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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   A herd of elephants entered the fields of six farmers and trampled sugarcane and paddy crops.

Pilibhit News: हाथियों के झुंड ने छह किसानों के खेतों में घुसकर रौंदी गन्ना और धान की फसल

Tue, 08 Sep 2026 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 08 Sep 2026 11:47 PM IST
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A herd of elephants entered the fields of six farmers and trampled sugarcane and paddy crops.
पूरनपुर। जंगल से निकलकर हाथियों ने किशनपुर हरीपुर के छह किसानों के खेतों में घुसकर सात एकड़ गन्ना और धान की फसल रौंदकर खराब कर दी। हाथियों की चहलकदमी न रुकने से जंगल किनारे के किसानों में रोष है।
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फसलों में हुए नुकसान की जानकारी मंगलवार सुबह खेतों में पहुंचे किसानों को हुई। हरीपुर जंगल से निकले हाथियों ने गांव किशनपुर हरीपुर के रंजीत सिंह, अमरजीत सिंह के गन्ना और महेश वर्मा, लखविंदर सिंह के धान के खेतों में घुसकर करीब सात एकड़ धान और गन्ना की फसल खाई और खराब की। सुबह होते ही हाथी फिर जंगल में चले गए। सूचना पर मंगलवार को खुटार रेंज की टीम पहुंची। टीम को हाथियों के पैरों के निशान मिले।
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हरीपुर जंगल से आए हाथियों के झुंड में पांच से सात हाथी शामिल हैं। रात में खेतों में पहुंचकर नुकसान करने के बाद हाथी फिर हरीपुर जंगल मेेंं लौट रहे हैं। किसानों के खेतों में हुए नुकसान का सर्वे राजस्व विभाग से कराया जाएगा। मुआवजा दिलाने को उच्च स्तर पर पत्राचार किया जाएगा।
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दिनेश बडोला, रेंजर खुटार
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