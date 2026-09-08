Pilibhit News: हाथियों के झुंड ने छह किसानों के खेतों में घुसकर रौंदी गन्ना और धान की फसल

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फसलों में हुए नुकसान की जानकारी मंगलवार सुबह खेतों में पहुंचे किसानों को हुई। हरीपुर जंगल से निकले हाथियों ने गांव किशनपुर हरीपुर के रंजीत सिंह, अमरजीत सिंह के गन्ना और महेश वर्मा, लखविंदर सिंह के धान के खेतों में घुसकर करीब सात एकड़ धान और गन्ना की फसल खाई और खराब की। सुबह होते ही हाथी फिर जंगल में चले गए। सूचना पर मंगलवार को खुटार रेंज की टीम पहुंची। टीम को हाथियों के पैरों के निशान मिले।०००००००हरीपुर जंगल से आए हाथियों के झुंड में पांच से सात हाथी शामिल हैं। रात में खेतों में पहुंचकर नुकसान करने के बाद हाथी फिर हरीपुर जंगल मेेंं लौट रहे हैं। किसानों के खेतों में हुए नुकसान का सर्वे राजस्व विभाग से कराया जाएगा। मुआवजा दिलाने को उच्च स्तर पर पत्राचार किया जाएगा।दिनेश बडोला, रेंजर खुटार