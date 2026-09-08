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Pilibhit News: मंडलीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पीलीभीत-बदायूं का दबदबा

Tue, 08 Sep 2026 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 08 Sep 2026 11:49 PM IST
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Pilibhit-Badaun dominate the divisional weightlifting competition
गांधी स्टेडियम में मंडलीय माध्यमिक विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेते ​खिलाड़ी। संवाद
पीलीभीत। शहर के गांधी स्टेडियम में मंगलवार को मंडलीय माध्यमिक विद्यालयी भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं के 17 व 19 वर्षीय आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। पीलीभीत और बदायूं के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक भार वर्गों में प्रथम स्थान हासिल कर अपना दबदबा कायम किया। बरेली और शाहजहांपुर के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मंडलीय टीम में स्थान बनाया।
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प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक विजय सिंह यादव और जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता और दमखम का प्रदर्शन किया। प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों का चयन बरेली मंडल की टीम के लिए किया गया।
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17 वर्षीय बालक वर्ग के 56 किलोग्राम भार वर्ग में पीलीभीत के अर्जुन, 60 किलोग्राम में शाहजहांपुर के करण सिंह, 65 किलोग्राम में बदायूं के रोहित राजपूत, 71 किलोग्राम में बरेली के इंद्रजीत मौर्य, 79 किलोग्राम में पीलीभीत के मोहम्मद शोएब, 88 किलोग्राम में बरेली के सनी रोहेला और 98 किलोग्राम में बदायूं के अजय सक्सेना ने प्रथम स्थान हासिल किया।
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17 वर्षीय बालिका वर्ग में 44 किलोग्राम में पीलीभीत की शिवानी लोधी ने 90 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान हासिल किया। 48 किलोग्राम में बदायूं की मानसी शर्मा ने 66 किलोग्राम, 53 किलोग्राम में बदायूं की रौनक ने 70 किलोग्राम और 59 किलोग्राम में बदायूं की कविता शर्मा ने 50 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
19 वर्षीय बालिका वर्ग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में पीलीभीत की शालिनी ने 86 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया। 53 किलोग्राम भार वर्ग में बदायूं की शिवानी प्रथम रहीं। दोनों खिलाड़ियों का चयन मंडलीय टीम में किया गया।
इस तरह प्रतियोगिता में बदायूं के खिलाड़ियों ने छह भार वर्गों में, पीलीभीत के चार, बरेली के दो और शाहजहांपुर के एक भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। सभी चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय टीम में शामिल किया गया है।

जिला क्रीड़ा सचिव राजेश शुक्ला ने बताया कि चयनित छात्र-छात्राएं 19 से 21 सितंबर तक सहारनपुर में होने वाली प्रदेशीय विद्यालयीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बरेली मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का संचालन गांधी स्मारक सुंदरलाल इंटर कॉलेज बिलसंडा के शारीरिक शिक्षक संजीव वर्मा ने किया। आयोजन में भारोत्तोलन कोच नरेश अग्रवाल, महेश कुमार और अरविंद का सहयोग रहा।
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