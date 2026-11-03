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Pilibhit News: जनगणना के लिए हर ब्लॉक में नामित होंगे दो मास्टर ट्रेनर

Tue, 03 Nov 2026 11:58 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 03 Nov 2026 11:58 PM IST
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Two master trainers will be nominated in each block for the census
संवाद न्यूज एजेंसी
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पीलीभीत। जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने स्व-गणना प्रक्रिया के प्रशिक्षण की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जिले के प्रत्येक विकासखंड में दो-दो ब्लॉक मास्टर ट्रेनर नामित किए जाएंगे। इन मास्टर ट्रेनरों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद ब्लॉक स्तर पर स्व-गणना से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
एडीएम प्रसून द्विवेदी ने बताया कि जनगणना निदेशालय लखनऊ की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की अवधि प्रस्तावित की गई है। इसके लिए प्रत्येक विकासखंड से दो ब्लॉक मास्टर ट्रेनर नामित किए जाने हैं। जिला जनगणना अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अपने-अपने विकासखंड से नामित किए जाने वाले मास्टर ट्रेनरों का विवरण उपलब्ध कराएं।
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नामित किए जाने वाले दोनों मास्टर ट्रेनरों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर सहित सूचना मांगी गई है। प्रशासन को यह जानकारी उपलब्ध होने के बाद उन्हें समय से जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जनगणना-2027 की स्व-गणना प्रक्रिया को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी की जा सकें।
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