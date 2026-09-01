Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:46 AM IST
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तापमान
अधिकतम 31.4
न्यूनतम - 25.1
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सूर्योदय- सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त- शाम 06:37 बजे
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पूर्वानुमान - आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना रहेगी।
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सराफा
सोना- 154000 प्रति दस ग्राम
चांदी- 240000 प्रति किलो
आज के कार्यक्रम
प्रतियोगिता
गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय बेडमिंटन प्रतियोगिता सुबह 11 बजे
शिविर
बीसलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्त परीक्षण सुबह 10 बजे
महिला स्वास्थ्य शिविर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा पर महिला स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे
प्रशिक्षण
बीआरसी कार्यालय बरखेड़ा पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे
सुंदरकांड पाठ
शहर के पंचमुखी मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 9 बजे
विज्ञापन
अधिकतम 31.4
न्यूनतम - 25.1
सूर्योदय- सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त- शाम 06:37 बजे
पूर्वानुमान - आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना रहेगी।
सराफा
सोना- 154000 प्रति दस ग्राम
चांदी- 240000 प्रति किलो
आज के कार्यक्रम
प्रतियोगिता
गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय बेडमिंटन प्रतियोगिता सुबह 11 बजे
शिविर
बीसलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्त परीक्षण सुबह 10 बजे
महिला स्वास्थ्य शिविर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा पर महिला स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे
प्रशिक्षण
बीआरसी कार्यालय बरखेड़ा पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे
सुंदरकांड पाठ
शहर के पंचमुखी मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 9 बजे