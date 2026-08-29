Pilibhit News: गजरौला के बुजुर्ग लापता, नहर में कूदने की आशंका
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:33 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:33 AM IST
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मौके से मिला बाइक, मोबाइल और चप्पल, गोताखारों ने शुरू की तलाश
पूरनपुर। घर से निकले बाइक सवार गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मनहरिया के महेंद्र सिंह (60) लापता हो गए। उनकी बाइक, मोबाइल, पगड़ी, पर्स, चप्पल हरदोई ब्रांच नहर की पटरी के समीप मिला। परिजन ने उनके नहर में कूदने की आशंका व्यक्त कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों और नाविकों को नहर में उतारा।
महेंद्र सिंह बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे घर से बाइक लेकर निकले थे। इसके बाद वापस घर नहीं पहुंचे। इसके बाद परिजन ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। हरदोई ब्रांच नहर की पटरी के एक स्थान पर महेंद्र की चाबी लगी बाइक खड़ी होने की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस को घटनास्थल के पास से बाइक समेत अन्य सामान मिले। महेंद्र सिंह के परिवार में दो पुत्रियां और एक पुत्र है। तीनों विदेश में रहते हैं। घर में उनकी पत्नी और एक केयर टेकर रहता है। ग्रामीणों के अनुसार, महेंद्र लंंबे समय से बीमार चल रहे थे। सीओ विधि भूषण ने बताया कि महेंद्र सिंह की नहर में कूदने की आशंका को देखते हुए उनकी तलाश कराई जा रही है। जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। संवाद
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पूरनपुर। घर से निकले बाइक सवार गजरौला थाना क्षेत्र के गांव मनहरिया के महेंद्र सिंह (60) लापता हो गए। उनकी बाइक, मोबाइल, पगड़ी, पर्स, चप्पल हरदोई ब्रांच नहर की पटरी के समीप मिला। परिजन ने उनके नहर में कूदने की आशंका व्यक्त कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों और नाविकों को नहर में उतारा।
महेंद्र सिंह बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे घर से बाइक लेकर निकले थे। इसके बाद वापस घर नहीं पहुंचे। इसके बाद परिजन ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। हरदोई ब्रांच नहर की पटरी के एक स्थान पर महेंद्र की चाबी लगी बाइक खड़ी होने की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस को घटनास्थल के पास से बाइक समेत अन्य सामान मिले। महेंद्र सिंह के परिवार में दो पुत्रियां और एक पुत्र है। तीनों विदेश में रहते हैं। घर में उनकी पत्नी और एक केयर टेकर रहता है। ग्रामीणों के अनुसार, महेंद्र लंंबे समय से बीमार चल रहे थे। सीओ विधि भूषण ने बताया कि महेंद्र सिंह की नहर में कूदने की आशंका को देखते हुए उनकी तलाश कराई जा रही है। जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। संवाद
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