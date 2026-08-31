Pilibhit News: हाईटेंशन लाइन पर पेड़ गिरा, छह गांव और कॉलोनियों की बिजली 13 घंटे ठप

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शनिवार रात करीब एक बजे हरीपुर जंगल में बिजली हाईटेंशन लाइन पर पेड़ गिर गया। इससे गांव चंदिया हजारा, राहुलनगर, खिरकिया बरगदिया, ढक्काचाट, कॉलोनी नंबर छह, ध्रुव कॉलोनी, परितोष कॉलोनी, पहाड़ापुर, मंगल कॉलोनी की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पूरी रात गांवों और कॉलोनियों में अंधेरा रहा। रविवार दोपहर करीब तीन बजे हाईटेंशन लाइन से पेड़ हटवाने के बाद बिजली आपूर्ति को सुचारू किया गया। करीब 13 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहने से उपभोक्ताओं को भारी असुविधा हुई। जंगल में अक्सर पेड़ या उनकी टहनी लाइन पर गिरने से बिजली आपूर्ति ठप होने को लेकर उपभोक्ताओं में रोष है। उपभोक्ता कई बार उच्च अफसरों को पत्र भेजकर जंगल में हाईटेंशन लाइन अंडर ग्राउंड कराने की मांग कर चुके है। संवादफाल्ट के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावितपीलीभीत। शहर में शनिवार रात से रविवार शाम तक बिजली व्यवस्था लड़खड़ाई रही। अलग-अलग फीडरों में फाल्ट और फेस की समस्या के चलते कई मोहल्लों में घंटों बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। साईं धाम कॉलोनी, बैनर फीडर करीब दो घंटे तक बंद रहने से बिजली आपूर्ति ठप रही। वहीं खकरा फीडर से जुड़े क्षेत्रों में भी आपूर्ति प्रभावित रही। लाल रोड, पुरानी तहसील और मौर्य मार्केट क्षेत्र में एक फेस नहीं आने की समस्या बनी रही। इससे घरों और दुकानों में बिजली के उपकरण भी प्रभावित हुए।