पीलीभीत टाइगर रिजर्व: पर्यटन सत्र से पहले चूका की सूरत संवारने की कवायद, हटों की मरम्मत शुरू

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सत्र की आहट के साथ तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्यटकों के पसंदीदा चूका बीच की पुरानी हटों को नए सत्र से पहले संवारने का काम शुरू हो गया है। वन निगम ने सोमवार से हटों की मरम्मत शुरू करा दी। इसके बाद रंग-रोगन कर उन्हें नया लुक दिया जाएगा। पीटीआर प्रशासन भी जंगल के सफारी मार्गों को दुरुस्त कराने की तैयारी में जुट गया है।

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शासन के निर्देश के मुताबिक पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नया पर्यटन सत्र नवंबर में शुरू होना है। इसे लेकर प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्वों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि नवंबर की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदलने और बारिश होने की स्थिति में जंगल के कच्चे रास्तों पर सफारी संचालन प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके बावजूद पीटीआर प्रशासन ने समय से तैयारियां पूरी करने की कवायद शुरू कर दी है। विज्ञापन



समय से पूरी होंगी तैयारियां

पीटीआर के डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार आगामी पर्यटन सत्र को समय से शुरू कराने की तैयारियां चल रही हैं। चूका बीच की हटों की मरम्मत शुरू हो गई है। मुख्य सफारी मार्गों समेत पर्यटन से जुड़े अन्य कार्य भी जल्द शुरू कराए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके। शासन के निर्देश के मुताबिक पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नया पर्यटन सत्र नवंबर में शुरू होना है। इसे लेकर प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्वों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि नवंबर की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदलने और बारिश होने की स्थिति में जंगल के कच्चे रास्तों पर सफारी संचालन प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके बावजूद पीटीआर प्रशासन ने समय से तैयारियां पूरी करने की कवायद शुरू कर दी है।पीटीआर के डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार आगामी पर्यटन सत्र को समय से शुरू कराने की तैयारियां चल रही हैं। चूका बीच की हटों की मरम्मत शुरू हो गई है। मुख्य सफारी मार्गों समेत पर्यटन से जुड़े अन्य कार्य भी जल्द शुरू कराए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके।

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