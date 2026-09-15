फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Teenager dies after drowning in Deoha river in Pilibhit

पीलीभीत: भेजवा रस्म को पूरा कर रहे किशोर का पैर फिसला, नदी में डूबने से मौत

Tue, 15 Sep 2026 04:27 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 04:27 PM IST
विज्ञापन
Teenager dies after drowning in Deoha river in Pilibhit
आशीष का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में सोमवार सुबह देवहा नदी पर ग्रामीण अंचल की रस्म भेजवा को पूरा करने के दौरान आठवीं के छात्र का पैर फिसल गया। इससे वह गहरे पानी में चला गया। नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। 

विज्ञापन


ग्रामीण क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कई जगह गोबर के उपले में गेहूं डालकर पौधे उगाए जाते हैं। बाद में उपले समेत पौधों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस रस्म को भेजवा कहा जाता है। खास बात यह है कि ये रस्म बच्चों से ही पूरी कराई जाने की परंपरा है। गांव निवासी विनोद कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे आशीष (14) पुत्र सत्यपाल शर्मा मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ भेजवा को देवहा नदी में प्रवाहित करने गया था। इसी दौरान नदी के पास अचानक आशीष का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। 
विज्ञापन


एक घंटे की खोजबीन के बाद मिला शव 
उसे डूबता देख साथ मौजूद दीपक और जोन कुमार ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन खुद को भी पानी की तेज धार में खिंचता देख वे घबरा गए। लगभग एक घंटे की खोजबीन के बाद आशीष को पानी से बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


आशीष दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी नागेंद्र पांडेय मौके पर पहुंचे और उन्होंने हादसे की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा के तहत चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed