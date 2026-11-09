Pilibhit News: खटीमा में ट्रेन हादसे के बाद तीन रेलवे फाटकों पर लगा जाम

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हादसा पीलीभीत-टनकपुर रेलवे ट्रैक पर पोलिगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। सीओ के अनुसार, शनिवार रात करीब 8:30 बजे टनकपुर से देहरादून जा रही ट्रेन संख्या 15020 पोलिगंज रेलवे क्रॉसिंग से करीब 200 मीटर उत्तर दिशा में क्रॉसिंग संख्या 14-सी के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान रेलवे ट्रैक के किनारे बैठे दो युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तराखंड के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम वनगमा निवासी जोगिंदर सिंह (35) पुत्र जीत सिंह और हरि सिंह (40) पुत्र वीर सिंह के रूप में हुई। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया।हादसे के बाद रेलवे फाटक बंद रहने से न्यूरिया के तीनों रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब 45 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। न्यूरिया कॉलोनी रेलवे फाटक पर एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। जानकारी पर थाना न्यूरिया पुलिस ने यातायात सुचारु कराने के लिए मशक्कत की। पुलिसकर्मियों ने वाहनों को किनारे कराकर एंबुलेंस को निकलवाया। फाटक खुलने के बाद यातायात सामान्य हो सका। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि हादसे के बाद न्यूरिया क्षेत्र में जाम की सूचना पर पुलिस ने जरूरी प्रयास किए। जाम खुलवाकर यातायात सुचारु करा दिया गया।