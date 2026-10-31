बरेली: जैविक कचरे से बनेगी बायोगैस, इंडियन ऑयल लगाएगा सीबीजी प्लांट

बरेली के सथरापुर कूड़ा निस्तारण प्लांट में अब गीले कचरे व डेयरियों से निकलने वाले गोबर से बायोगैस बनाने की तैयारी है। वहां 50 करोड़ रुपये की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम व इंडियन ऑयल के बीच समझौते की प्रक्रिया चल रही है। छह एकड़ जमीन पर इंडियन ऑयल प्लांट लगाएगा।

विज्ञापन

प्लांट में रोज 200 मीट्रिक टन जैविक कचरे का निस्तारण किया जाएगा। इसमें घरों, होटलों, मंडियों व अन्य स्थानों से निकलने वाले गीले कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। कचरे से बनने वाली गैस को शुद्ध करके वाहनों में सीएनजी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा गैस को पाइपलाइन के जरिये औद्योगिक व अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा सकती है।इससे शहर के कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होने के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। गैस की बिक्री से होने वाली कमाई में नगर निगम को भी हिस्सा मिलेगा। इससे निगम को अतिरिक्त आय होगी। गैस उत्पादन की वास्तविक मात्रा, बिक्री और नगर निगम को मिलने वाले राजस्व का निर्धारण समझौते की शर्तों के आधार पर होगा।