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सूचना पर वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। एहतियातन इलाके में खाबर लगाई गई है। सुरक्षा को देखते हुए रात में महोफ गेट की ओर जाने वाला मार्ग भी बंद कर दिया गया है। महोफ रेंजर सहेंद्र यादव ने बताया कि बाघ की निगरानी के लिए वनकर्मियों की टीम तैनात की गई है। संवाद

पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ गेट के पास रविवार को बाघ की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई।