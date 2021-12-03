फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Tiger pugmarks found; deadline to capture the animal using tranquilizers expires today.

Pilibhit News: बाघ के पंजों के निशान मिले, ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ने की समय सीमा आज होगी समाप्त

Sat, 03 Oct 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 03 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Tiger pugmarks found; deadline to capture the animal using tranquilizers expires today.
हजारा क्षेत्र में बाघ की दहशत से लोग परेशान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

पूरनपुर। हजारा क्षेत्र के गांव कबीरगंंज में शुक्रवार को सुबह बाघ के पंजों के निशान मिले। हालांकि शाम तक उसकी लोकेशन न मिलने से ट्रैंक्युलाइज नहीं किया जा सका। किसान को मार डालने वाले बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ने की शनिवार शाम को स्वीकृति की समयसीमा समाप्त हो जाएगी।

हजारा क्षेत्र मेंं जंगल के बाहर चहल कदमी करने वाले बाघ ने 28 अगस्त को गांव शांतिनगर के मुंशी प्रसाद पर उस समय हमला कर मार डाला था, जब वे केले का खेत देखने गए थे। इसके बाद कई दिन तक बाघ की चहलकदमी होती रही। बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ने की अनुमति पखवाड़ा भर पहले मिली। 19 सितंबर से उसे ट्रैंक्युलाइज करने को अभियान शुरू किया गया। गांव कबीरगंज में गन्ना के खेत के समीप मचान बनाया गया। खीरी उत्तरी वन प्रभाग से आए ट्रैंक्युलाइज विशेषज्ञ डॉ. दया और डॉ. तल्हा प्रयास में जुटे रहे, मगर बाघ हाथ नहीं लगा। शुक्रवार बाघ के पंजों के निशान तो मिले, लेकिन बाघ की लोकेशन उसकी निगरानी में लगी टीम को नहीं मिली। कबीरगंज के समीप गन्ना के खेत से बाघ के निकलने और इस दौरान बारिश होने से बाघ को ट्रैंक्युलाइज कराने को 24 सितंबर को दो हाथी दुधवा से मंगवाए गए थे। टीम ने हाथियों पर सवार होकर बाघ की तलाश की।
विज्ञापन



बाघ की लगातार तलाश कराई जा रही है। मगर टै्रक्यूलाइज कर पकड़ने की स्वीकृत मिलने के बाद बाघ एक ठिकाने पर नहीं रूका। शनिवार को फिर बाघ की तलाश कराई जाएगी। न्होंने बताया कि शनिवार को बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ने की स्वीकृत का आखिरी दिन शनिवार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ललित कुमार, रेंजर संपूर्णानगर

प्रशिक्षित कराए जाएंगे लोग

पूरनपुर। हजारा क्षेत्र में बाघ की चहल कदमी को लेकर शुक्रवार को संपूर्णानगर रेंज कार्यालय में क्षेत्र के लोगों की बैठक हुई। बैठक में रेंजर ने प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति को वन्य जीवों की चहल कदमी को लेकर आगे आने का आवाहन किया। कहा कि हर गांव के एक व्यक्ति को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा।


तेंदुआ ने घर में घुसकर बछिया पर हमला कर किया घायल

पूरनपुर। गांव कबीरगंज में कुलविंदर सिंह के घर में घुसकर तेंदुआ ने बछिया पर हमला कर घायल कर दिया। शोर-शराबा पर तेंदुआ समीप के गन्ना के खेतों में भाग गया। सूचना पर पहुंची टीम को तेंदुआ के पंजों के निशान मिले। संपूर्णानगर रेंजर ललित कुमार ने बताया कि तेंदुआ को पकड़वाने को गन्ना के खेत के समीप पिंजरा लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed