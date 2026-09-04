Pilibhit News: किसान को मारने वाला बाघ नहीं आया पकड़ में

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हजारा थाना के गांव शांतीनगर निवासी किसान मुंशी प्रसाद को शुक्रवार मार डालने वाले बाघ की निगरानी में लगाई गई टीम को लोकेशन नहीं मिली। बाघ को पकड़ने को गांव शांतीनगर में लगाए गए दोनों पिंजरों के समीप बाघ नहीं पहुंचा। उसकी चहलकदमी कैद करने को लगाए गए 10 कैमरों में भी उसकी फोटो कैद नहीं हुई।संपूर्णानगर रेंजर ललित कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को गांव श्रीनगर में गोष्ठी कर बाघ-तेंदुआ की चहलकदमी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। सामाजिक वानिकी के रेंजर सोबरन लाल ने बताया कि बाघ की निगरानी में टीम लगी हुई है। संवाद