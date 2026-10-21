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Pilibhit News: यूपी बोर्ड केंद्रों की सूची 22 अक्तूबर को होगी जारी

Wed, 21 Oct 2026 12:21 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 21 Oct 2026 12:21 AM IST
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The list of UP Board centers will be released on October
पीलीभीत। उत्तर प्रदेश बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची 22 अक्तूबर को जारी की जाएगी। इस सूची के जारी होने के बाद जिले का माध्यमिक शिक्षा विभाग अपनी स्तर से तैयारियां शुरू करेगा। डीआईओएस विजय सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा परीक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। जिले के सभी विद्यार्थी अपनी प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन प्री बोर्ड परीक्षाओं को दिसंबर महीने में आयोजित करने की योजना बनाई है।संवाद
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