Pilibhit News: सामाजिक वानिकी का आरा मशीन पर छापा, शीशम, आम की पचास बोटे लकड़ी बरामद

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पूरनपुर। बगैर अनुमति के हरे-भरे पेड़ों को काटकर आरा मशीन पर स्टॉक की गई लकड़ी की सूचना पर सामाजिक वानिकी की टीम ने नगर के लाइनपार में इरफान की आरा मशीन पर छापेमारी की। छापेमारी में शीशम और आम के पेड़ काटकर लाई गई लकड़ी के 50 वोटे (लट्ठे) पकड़ लिए। लकड़ी को आरा मशीन संचालक को सुपुर्दगी में देकर उसके खिलाफ मुकदमा काटा गया है।सामाजिक वानिकी के रेंजर सोवरन लाल ने बताया कि सोमवार को लाइनपार स्थित इरफान की आरा मशीन पर बगैर अनुमति के हरे-भरे शीशम और आम के पेड़ काटकर लाई गई लकड़ी की सूचना पर छापेमारी की गई। छापा में आरा मशीन पर शीशम और आम के 50 वोटे लकड़ी मिली। उन्होंने बताया कि जांच में आरा मशीन संचालक लाई गई लकड़ी के कोई भी अभिलेख नहीं दिखा सका। बरामद लकड़ी को आरा मशीन संचालक के सुपुर्दगी में देकर उसके खिलाफ मुकदमा काटा गया है।आंधी में गिरे पेड़ों के कटान की जांच शुरूपूरनपुर। पिछले दिनों आई आंधी में गिरे पेड़ों का बिना विभागीय प्रक्रिया पूरी किए कटान करने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पीटीआर के फील्ड डायरेक्टर पीपी सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो एसडीओ को जांच के निर्देश दिए हैं। पूरनपुर क्षेत्र में आंधी में गिरे पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया था। आरोप है कि पेड़ों के कटान में निर्धारित विभागीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद वन विभाग ने इसकी जांच शुरू करा दी है। संवाद