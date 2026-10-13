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Pilibhit News: दुकान पर हुई कहासुनी के बाद युवक को पीटा

Tue, 13 Oct 2026 02:02 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 13 Oct 2026 02:02 AM IST
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The youth was beaten after an argument at the shop
बरखेड़ा। क्षेत्र के गांव गहलुईया में दुकान पर सामान लेने गए युवक पर तीन लोगों ने हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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गांव गहलुईया की रहने वाली सीमा देवी ने बताया कि उनका पुत्र शिवम गांव में ही स्थित दुकान पर सामान लेने के लिए गया था। दुकान पर किसी बात कोे लेकर हेमराज से कहासुनी हो गई। इसके बाद हेमराज ने अपने भाई लालजीत और चाचा नोखेला के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। हेमराज ने उसके सिर पर पत्थर से बार कर दिया। इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर बरखेड़ा पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। संवाद
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