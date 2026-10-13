Pilibhit News: दुकान पर हुई कहासुनी के बाद युवक को पीटा

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गांव गहलुईया की रहने वाली सीमा देवी ने बताया कि उनका पुत्र शिवम गांव में ही स्थित दुकान पर सामान लेने के लिए गया था। दुकान पर किसी बात कोे लेकर हेमराज से कहासुनी हो गई। इसके बाद हेमराज ने अपने भाई लालजीत और चाचा नोखेला के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। हेमराज ने उसके सिर पर पत्थर से बार कर दिया। इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर बरखेड़ा पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। संवाद

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बरखेड़ा। क्षेत्र के गांव गहलुईया में दुकान पर सामान लेने गए युवक पर तीन लोगों ने हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।