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Pilibhit News: जयपुर में मिला लापता किशोर

Tue, 13 Oct 2026 02:24 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 13 Oct 2026 02:24 AM IST
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Missing teenager found in Jaipur
चुर्रासकतपुर। क्षेत्र के गांव रिछोला सबल निवासी 17 वर्षीय अरबाज अली सोमवार को जयपुर में सकुशल मिल गया। उसके मिलने की सूचना से परिजनों ने राहत की सांस ली। अरबाज 10 अक्तूबर को घर से मीरपुर वाहनपुर स्थित टेलर की दुकान पर काम करने निकला था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। सोमवार को अरबाज ने फोन कर बताया कि वह घूमने जयपुर आया था और पैसे खत्म हो गए हैं। सूचना पर पिता सनोवर हुसैन उसे लेने जयपुर रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि मंगलवार को बेटे के साथ घर लौटेंगे। सीओ राहुल पांडेय ने भी किशोर के जयपुर में सकुशल मिलने की पुष्टि की। संवाद
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