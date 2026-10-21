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Pilibhit News: शहरोज रजा बने सपा युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष

Wed, 21 Oct 2026 12:26 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 21 Oct 2026 12:26 AM IST
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Shahrooz Raza became district vice-president of SP Yuvajan Sabha
जहानाबाद। समाजवादी पार्टी युवजन सभा में संगठनात्मक विस्तार करते हुए जहानाबाद निवासी शहरोज रजा को जनपद पीलीभीत की कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हरगोविंद गंगवार द्वारा जारी मनोनयन पत्र के अनुसार, यह नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति एवं युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी की संस्तुति पर की गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने उन्हें बधाई दी है। संवाद
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