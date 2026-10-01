फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Rise in viral fever patients; even the dengue ward at the district hospital is not ready.

Pilibhit News: वायरल फीवर के मरीज बढ़े, जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड तक तैयार नहीं

Thu, 01 Oct 2026 12:51 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Rise in viral fever patients; even the dengue ward at the district hospital is not ready.
जिला अस्पताल में बना स्वाइन फ्लू वार्ड। संवाद
पीलीभीत। जिले में वायरल फीवर के मामले सामने आने के बीच मच्छरजनित रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीसलपुर क्षेत्र के रसियाखानपुर गांव में तेज बुखार का प्रकोप बढ़ने की सूचना है। वहीं मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए अब तक अलग सुरक्षित वार्ड तैयार नहीं किया गया है। ऐसे में बीमारी फैलने की स्थिति में मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अक्तूबर में मौसम में बदलाव के साथ डेंगू, मलेरिया समेत अन्य मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांवों में पहले से प्रभावी निगरानी और रोकथाम के इंतजाम किए जाने चाहिए थे। बीते दिनों रसियाखानपुर में एक बार फिर वायरल फीवर का असर सामने आया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में करीब आठ से दस लोग तेज बुखार से पीड़ित हैं। पिछले वर्ष भी इसी गांव में बुखार की चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी।
विज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्र में बुखार के मामले बढ़ने के बावजूद निगरानी और बचाव गतिविधियों को लेकर अपेक्षित सक्रियता नजर नहीं आ रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed