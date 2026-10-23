Pilibhit News: खेत में निकला अजगर, वन विभाग की टीम ने पकड़ा

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घटना बुधवार शाम करीब छह बजे की है। गांव निवासी इशहाक अहमद के खेत में मजदूर धान की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान कुछ मजदूरों की नजर अजगर पर पड़ गई। खेत में अजगर देखते ही मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े हुए। जानकारी मिलने पर तमाम ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर सामाजिक वानिकी के वन दरोगा शीलेंद्र कुमार यादव, रामौतार और बेनीराम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। रेंजर विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अजगर को सुरक्षित पकड़ने के बाद प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया है। संवाद

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अमरिया। अमरिया क्षेत्र के गांव फरदिया के समीप धान की कटाई के दौरान खेत में 12 फुट लंबा अजगर निकलने से मजदूरों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। इसके बाद उसे प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया।