{"_id":"627d794b80c0626424465af5","slug":"pilibhit-after-all-how-much-to-wait-426-crores-left-for-sugarcane-farmers-warning-of-agitation","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत : आखिर कितना करें इंतजार, गन्ना किसानों के 426 करोड़ बाकी, आंदोलन की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, पीलीभीत Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 13 May 2022 02:46 AM IST