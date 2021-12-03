Pilibhit News: देवीपुरा में पीडीए महापंचायत का हुआ आयोजन

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मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सचिव रामआसरे विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। साथ ही, पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया। सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संवाद

गजरौला। समाजवादी पार्टी ने देवीपुरा में पीडीए महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में हजारों सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे।