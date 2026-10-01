Pilibhit News: एक अक्तूबर से शुरू नहीं होगी धान खरीद, शासन के निर्देशों का इंतजार

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पीलीभीत। जिले में एक अक्तूबर से शुरू होने वाली धान खरीद इस बार निर्धारित तिथि से शुरू नहीं हो सकेगी। शासन से खरीद को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने के कारण विभाग ने तैयारियां आगे नहीं बढ़ाई हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच खेतों में खड़ी धान की फसल प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में उपज बेचने के लिए उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।जिले में किसानों से धान खरीदने के लिए कुल 134 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। सामान्य तौर पर एक अक्तूबर से खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार शासन स्तर से अब तक आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके चलते क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू कराने की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ सकी है।उधर, लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में धान की फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति बनी हुई है। खेतों में पानी भरने और तैयार फसल के प्रभावित होने से किसान परेशान हैं। किसानों को उम्मीद थी कि एक अक्तूबर से सरकारी केंद्रों पर उपज की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल खरीद टलने से उनकी चिंता और बढ़ गई है।धान बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण भी अभी शुरू नहीं हो सका है। विभाग को शासन से मिलने वाले निर्देशों के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। इससे क्रय केंद्रों की व्यवस्था, किसानों का पंजीकरण और खरीद की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।जिला विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि एक अक्तूबर से धान खरीद शुरू नहीं की जाएगी। शासन से जो दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।