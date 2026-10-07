Pilibhit News: पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही पर तीन सचिवों को नोटिस

पीलीभीत। पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही मिलने पर डीपीआरओ ने तीन पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही तीन दिनों में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए है।ग्राम पंचायतों में ही ग्रामीणों को सभी सुविधाएं मिल सके। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में कुछ ग्राम पंचायत में इनका निर्माण होना है। इसके लिए शासन स्तर से करीब एक माह पूर्व इसके निर्माण कार्य के लिए किस्त जारी की गई। इसके बाद भी शहपुरा, जहानाबाद देहात और कुरैया खुर्द में पंचायत सचिवों की ओर से इनका निर्माण कार्य शुरु नहीं कराया गया। डीपीआरओ ने जब इस मामले की जांच की, तो मामला सही पाया गया। ऐसे में तीनों पंचायत सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा गया है। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि लापरवाही मिलने पर तीनों सचिवों का नोटिस जारी किया गया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।