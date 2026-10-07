Pilibhit News: शेरपुर को नगर पंचायत बनाने की मांग, किया धरना-प्रदर्शन

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प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अभिषेक त्रिपाठी को दिया।ज्ञापन में कहा गया कि शेरपुरकलां की आबादी लगभग 25 हजार है। शेरपुर कलां को नगर पंचायत घोषित किया जाए। ज्ञापन में इसके अलावा खराब सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने, पात्र गरीबों को शीघ्र आवास दिलाने, गांव में कैंप कराकर राशन कार्ड के कटे यूनिटों को जुड़वाने की मांग की। अफरोज आलम, देवीदयाल, इलियास खां आदि शामिल रहे। संवाद

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पूरनपुर। भाकपा (माले) कार्यकर्ताओं ने शेरपुर कलां को नगर पंचायत घोषित कराने की मांग और खराब साफ-सफाई, जर्जर सड़कों के विरोध में ग्राम पंचायत सचिवालय परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया।