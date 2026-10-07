Pilibhit News: थैला काटकर 25 हजार रुपये निकाल ले गए शातिर

संवाद न्यूज एजेंसीपीलीभीत। शहर के लोहा बाजार स्थित बैंक में पासबुक एंट्री कराने पहुंचे युवक का अज्ञात व्यक्ति ने थैला काट दिया और उसमें रखे 25 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।शहर की शिवनगर कॉलोनी निवासी जोगराज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन अक्तूबर को वह करीब 11 बजे लोहा बाजार स्थित केनरा बैंक से रुपये निकालने के बाद पासबुक में एंट्री करा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका थैला काट दिया। थैले में रखे 25 हजार रुपये गायब मिले। रुपये निकलने की जानकारी होने पर उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल सका। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस की टीम सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान करने में जुटी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।