Pilibhit News: किशोरी को बहलाफुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज

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शहर निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी तीन अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे घर से कहीं चली गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों को आशंका है कि कोई व्यक्ति उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। संवाद

पीलीभीत। किशोरी को बहलाफुसलाकर ले जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।