Pilibhit News: मांगें पूरी न होने पर लेखपालों ने किया प्रदर्शन

विज्ञापन

मंगलवार को फरीदपुर तहसील सभागार में आयोजित बैठक के दौरान संघ ने एलान किया कि 22 सितंबर से प्रदेशभर के लेखपाल अतिरिक्त हलके का काम नहीं करेंगे। लेखपाल अपने अतिरिक्त हल्के का बस्ता तहसील या राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कराएंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो ऑनलाइन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करने जैसा कठोर कदम उठाया जाएगा।