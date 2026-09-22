Pilibhit News: मांगें पूरी न होने पर लेखपालों ने किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 22 Sep 2026 11:42 PM IST
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फरीदपुर। लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन और राजस्व परिषद स्तर से ठोस कार्रवाई न होने से नाराज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।
मंगलवार को फरीदपुर तहसील सभागार में आयोजित बैठक के दौरान संघ ने एलान किया कि 22 सितंबर से प्रदेशभर के लेखपाल अतिरिक्त हलके का काम नहीं करेंगे। लेखपाल अपने अतिरिक्त हल्के का बस्ता तहसील या राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कराएंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो ऑनलाइन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करने जैसा कठोर कदम उठाया जाएगा।
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मंगलवार को फरीदपुर तहसील सभागार में आयोजित बैठक के दौरान संघ ने एलान किया कि 22 सितंबर से प्रदेशभर के लेखपाल अतिरिक्त हलके का काम नहीं करेंगे। लेखपाल अपने अतिरिक्त हल्के का बस्ता तहसील या राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कराएंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो ऑनलाइन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करने जैसा कठोर कदम उठाया जाएगा।
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