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Pilibhit News: पीडीए पंचायत में नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरा

Wed, 21 Oct 2026 12:17 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 21 Oct 2026 12:17 AM IST
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Leaders in PDA panchayat surrounded BJP government
अमरिया क्षेत्र के गांव उदयपुर में पीडीए की सभा को संबोधित करते अनीस खां फूल बाबू संवाद
अमरिया। समाजवादी पार्टी की सदर विधानसभा स्तरीय पीडीए पंचायत एवं जनसंवाद कार्यक्रम मंगलवार को क्षेत्र के गांव उदयपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार ने की। मुख्य अतिथि अनीस अहमद खां फूल बाबू ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और अपने-अपने बूथों पर सक्रियता बढ़ाने की अपील की।
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अनीस अहमद खां ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन राजेश शुक्ला और विधानसभा अध्यक्ष इम्तियाज अल्वी ने किया। सपा के प्रदेश सचिव आनंद सिंह यादव, कुलदीप सिंह भुल्लर, असलम जावेद अंसारी, अमर सिंह आदि थे। संवाद
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