Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:52 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:52 AM IST
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तापमान
अधिकतम 30.6
न्यूनतम - 24.5
सूर्योदय- 05:47 बजे सुबह
सूर्यास्त: 06:35 बजे शाम
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पूर्वानुमान - आसमान में बादल आते-जाते रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना रहेगी।
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सराफा
सोना - 1,59,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,44,000 प्रति किलो
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कार्यक्रम
यज्ञ
- बीसलपुर के आर्य समाज भवन में देव यज्ञ सुबह सात बजे से।
- बीसलपुर के शक्तिपीठ में गायत्री यज्ञ सुबह आठ बजे से।
---
आरोग्य मेला
- जिले की समस्त पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह नौ बजे से।
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समारोह
- बीसलपुर के एक बरात घर में अवंती बाई जयंती समारोह पूर्वाह्न 11 बजे से।
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पूजा
- बरखेड़ा कस्बे में स्थित श्रीठाकुर द्वारा मंदिर पर पूजा अर्चना शाम छह बजे से।
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अधिकतम 30.6
न्यूनतम - 24.5
सूर्योदय- 05:47 बजे सुबह
सूर्यास्त: 06:35 बजे शाम
पूर्वानुमान - आसमान में बादल आते-जाते रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना रहेगी।
सराफा
सोना - 1,59,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,44,000 प्रति किलो
कार्यक्रम
यज्ञ
- बीसलपुर के आर्य समाज भवन में देव यज्ञ सुबह सात बजे से।
- बीसलपुर के शक्तिपीठ में गायत्री यज्ञ सुबह आठ बजे से।
आरोग्य मेला
- जिले की समस्त पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह नौ बजे से।
समारोह
- बीसलपुर के एक बरात घर में अवंती बाई जयंती समारोह पूर्वाह्न 11 बजे से।
पूजा
- बरखेड़ा कस्बे में स्थित श्रीठाकुर द्वारा मंदिर पर पूजा अर्चना शाम छह बजे से।