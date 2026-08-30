Pilibhit News: सिटी में आज

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अधिकतम 30.6

न्यूनतम - 24.5



सूर्योदय- 05:47 बजे सुबह

सूर्यास्त: 06:35 बजे शाम



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पूर्वानुमान - आसमान में बादल आते-जाते रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना रहेगी।

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सराफा



सोना - 1,59,000 प्रति दस ग्राम



चांदी - 2,44,000 प्रति किलो

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कार्यक्रम

यज्ञ

- बीसलपुर के आर्य समाज भवन में देव यज्ञ सुबह सात बजे से।

- बीसलपुर के शक्तिपीठ में गायत्री यज्ञ सुबह आठ बजे से।

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आरोग्य मेला

- जिले की समस्त पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह नौ बजे से।

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समारोह

- बीसलपुर के एक बरात घर में अवंती बाई जयंती समारोह पूर्वाह्न 11 बजे से।

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पूजा

- बरखेड़ा कस्बे में स्थित श्रीठाकुर द्वारा मंदिर पर पूजा अर्चना शाम छह बजे से।

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तापमान