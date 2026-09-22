Pilibhit News: किराये पर ऑटो चलाने का झांसा देकर उसे गिरवी पर रखा

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नगर के मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी उवैश ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इम्तियाज अहमद उर्फ बल्लू निवासी जादौपुरा नई बस्ती रिठौरा को 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर चलाने को दिया था। दो माह तक ऑटो चालक किराया सही से देता रहा, लेकिन बाद में उसने किराया देना बंद कर दिया।जब उन्होंने पड़ताल कराई तो पता चला कि चालक ने ऑटो को एक कार सेल पर गिरवी रख दिया है। इससे परेशान वाहन स्वामी ने चालक से अपना ऑटो वापस मांगा तो वह टरकाने लगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी चालक ने इसी तरह का कृत्य एक अन्य वाहन स्वामी बरेली के बारादरी के संजयनगर निवासी सुरेंद्र पाल सिंह के साथ भी किया। सुरेंद्र पाल ने भी मामले में तहरीर दी है।सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।