Pilibhit News: सपा कार्यालय पर हुआ गुरुदेव का सत्संग

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कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सतीश चंद्र ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक विचारों एवं सत्संग के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने प्रवचन करते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु हमेशा अपने शिष्य की कल्याण की बात करता है। कार्यक्रम के आयोजक चौधरी प्रदीप सिंह पटेल एवं दिव्या गंगवार रहे। ओमपाल गंगवार, रूपलाल महातिया, पंकज गंगवार, राजेश गौतम आदि मौजूद रहे। संवाद

बीसलपुर। सपा कार्यालय पर सोमवार को बाबा जय गुरुदेव के सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे।