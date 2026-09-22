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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Family members kept sleeping in the courtyard while thieves made off with jewelry and cash from the house.

Pilibhit News: परिजन आंगन में सोते रहे, चोर घर से समेट ले गए जेवर और नकदी

Tue, 22 Sep 2026 01:31 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:31 AM IST
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Family members kept sleeping in the courtyard while thieves made off with jewelry and cash from the house.
जहानाबाद। थाना क्षेत्र के सियाबाड़ी पट्टी गांव में परिवार के लोग आंगन में सोते रहे और चोर घर के कमरे से चांदी की पायल, सोने के कुंडल, कपड़े और एक हजार रुपये नकदी समेट कर ले गए। घटना का पता सोमवार तड़के करीब दो बजे उस समय चला, जब गृहस्वामी की पत्नी दुधमुंहे बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी। कमरे का दरवाजा खुला और सामान बिखरा देखकर उसने पति को जगाया। गांव में एक सप्ताह के भीतर दोबारा चोरी होने से लोगों में चिंता है।
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ग्राम सियाबाड़ी पट्टी निवासी संजू ने जहानाबाद पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह रविवार रात 20 सितंबर को रोजाना की तरह परिजनों के साथ घर के आंगन में सो रहे थे। रात में किसी समय अज्ञात चोर घर में दाखिल हो गए। चोरों ने कमरे में रखे संदूक को खंगाला और उसमें रखे कीमती कपड़े व अन्य सामान चोरी कर लिया।सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि चोरी की घटना की जांच कराई जा रही है। संवाद
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