Pilibhit News: गन्ने की अधिक उपज के लिए उन्नत किस्मों की बोआई पर दिया जोर

विज्ञापन

पीलीभीत। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संजीव कुमार और वैज्ञानिक डॉ. एनके राठौर ने शुक्रवार को किसान सहकारी चीनी मिल पूरनपुर क्षेत्र के नौ गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान गन्ना सर्वे के दौरान दर्ज की गई गन्ना किस्मों का खेतों में भौतिक सत्यापन किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को अधिक उपज और बेहतर आय के लिए अनुशंसित किस्मों की बोआई करने की सलाह दी।वैज्ञानिकों ने कडेरचौरा, जटपुरा, लाह, मुजफ्फरनगर, झुकना, रमपुराकोन, अंडबोझी, गाहलूईया और पिपरिया दुलाई गांवों में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐसी गन्ना किस्मों की बुवाई से बचना चाहिए, जिनकी चीनी मिलों में मांग कम है। इन किस्मों पर अपेक्षाकृत कम मूल्य मिलने के साथ ही गन्ना पर्ची जारी होने में भी देरी हो सकती है। किसानों को इसके स्थान पर अधिक उपज देने वाली अगती और अनुशंसित गन्ना किस्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जिला गन्ना अधिकारी खुशी राम भार्गव ने किसानों से वैज्ञानिकों की ओर से अनुशंसित गन्ना किस्मों को अपनाने का आह्वान किया।इस अवसर पर राजेश कुमार, प्रधान प्रबंधक, मनीष कुमार सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर, अमित चतुर्वेदी, मुख्य गन्ना अधिकारी पूरनपुर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद