Pilibhit News: डीएफओ के वाहन के सामने चिंघाड़ते हुए आया हाथी, मची अफरातफरी

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पीलीभीत। पीटीआर में बुधवार देर रात गश्त के दौरान डीएफओ के वाहन के सामने अचानक हाथी के आ जाने से अफरातफरी मच गई। हाथी चिंघाड़ते हुए वाहन की ओर बढ़ रहा था। टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए तेज फोकस लाइटें जलाईं और वाहन को सावधानी से पीछे किया। रोशनी पड़ते ही हाथी दूसरी दिशा में मुड़कर जंगल में चला गया।डीएफओ मनीष सिंह बुधवार रात वनकर्मियों की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले थे। इसी दौरान महोफ के जंगल में टीम को हाथियों के ताजे पगमार्क मिले। ट्रैकिंग करने पर पता चला कि हाथियों का रुख माला नदी की तरफ न होकर मुस्तफाबाद की ओर है।पगमार्कों को ट्रेस करते हुए टीम मलासी वॉच टावर के पास पहुंची, तभी विशालकाय हाथी वाहन के सामने आ गया। उसने टीम को दौड़ा दिया। तेज लाइटें डालने से हाथी ने कुछ देर बाद अपना रुख बदला। इधर, हाथियों ने माला रेंज की जंगल सीमा पर लगी जाल फेंसिंग भी क्षतिग्रस्त कर दी है। अधिकारियों ने रेंजरों को लगातार ट्रैकिंग के निर्देश दिए गए हैं।डीएफओ ने बताया कि गश्त के दौरान मलासी के पास अचानक वाहन के सामने हाथी आ जाने से स्थिति असहज हो गई थी। तेज लाइट पड़ने पर हाथी दूसरी तरफ चला गया। हाथियों की लोकेशन लगातार ट्रेस करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद