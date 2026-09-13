पीलीभीत: 22 अगस्त से गैरहाजिर चल रहे सिपाही की संदिग्ध हालात में मौत, परिवार में मचा कोहराम

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मृतक की पहचान 49 वर्षीय कांस्टेबल सत्यपाल सिंह के रूप में हुई है। वह ग्राम बलिपुर गढ़ी, थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। वह वर्तमान में पुलिस लाइन पीलीभीत में तैनात थे। पुलिस के अनुसार शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं।पुलिस के मुताबिक, सत्यपाल सिंह की पुलिस विभाग में भर्ती 17 जून 1997 को हुई थी। 25 मई 2025 से उनकी तैनाती पुलिस लाइन पीलीभीत में थी। उनका परिवार बरेली में रहता है। बताया गया कि कांस्टेबल 22 अगस्त से गैरहाजिर चल रहे थे। कांस्टेबल की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन पीलीभीत पहुंच गए।घटना की जानकारी मिलने पर सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा और कोतवाल प्रमेंद्र कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और जानकारी की। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि परिजन को सूचना दे दी गई थी। पोस्टमॉर्टम के बाद मौत का सही कारण पता चल सकेगा। मामले की जांच कराई जा रही है।