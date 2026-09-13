पीलीभीत: सड़क हादसों में दो युवकों की मौत, अलग-अलग क्षेत्रों में हुई घटनाएं
पीलीभीत जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। एक घटना में ई-रिक्शा और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें 36 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। दूसरे हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से 32 वर्षीय पेंटर की जान चली गई।
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पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कल्यानपुर चक्रतीर्थ चौराहे के पास रविवार दोपहर तेज रफ्तार ई-रिक्शा और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 36 वर्षीय युवक शीतल की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को पकड़ लिया और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।
बरखेड़ा क्षेत्र के निवासी शीतल (36) रविवार को बाइक से सितारगंज की ओर से आ रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे वह हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कल्यानपुर चक्रतीर्थ चौराहे के पास पहुंचे। इसी दौरान सामने से जहानाबाद की ओर से निसरा की तरफ जा रहे ई-रिक्शा से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद शीतल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही जहानाबाद थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
माधोटांडा मार्ग पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान शहर कोतवाली क्षेत्र के बख्शपुर गांव निवासी भीमसेन (32) के रूप में हुई है। वह पेंटर का काम करता था।
शनिवार रात करीब 11 बजे भीमसेन माधोटांडा में काम खत्म करने के बाद बाइक से पीलीभीत स्थित अपने घर लौट रहा था। चिरौंजी लाल स्कूल के पास पहुंचते ही पीछे से आए अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
रविवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि थाना पुलिस वाहन की तलाश में जुटी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।