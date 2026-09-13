पीलीभीत: सड़क हादसों में दो युवकों की मौत, अलग-अलग क्षेत्रों में हुई घटनाएं

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

माधोटांडा मार्ग पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान शहर कोतवाली क्षेत्र के बख्शपुर गांव निवासी भीमसेन (32) के रूप में हुई है। वह पेंटर का काम करता था।



शनिवार रात करीब 11 बजे भीमसेन माधोटांडा में काम खत्म करने के बाद बाइक से पीलीभीत स्थित अपने घर लौट रहा था। चिरौंजी लाल स्कूल के पास पहुंचते ही पीछे से आए अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।



रविवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि थाना पुलिस वाहन की तलाश में जुटी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।