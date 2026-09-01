Pilibhit News: बकाया नहीं चुकाने पर 155 व्यापारियों के बिजली कनेक्शन काटे

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उप खंड अधिकारी मोहित गुप्ता ने बताया कि नगर में सोमवार से अवर अभियंता राजीव कुमार की देखरेख में बकाया वसूली अभियान शुरू किया गया। विभागीय टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर बिजली बिल का बकाया जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की जांच की। इस दौरान लंबे समय से बकाया चल रहे व्यापारिक कनेक्शनों को विशेष रूप से चिह्नित किया गया।बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नगर क्षेत्र में पांच हजार रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया वाले करीब छह हजार उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं पर विभाग का करीब चार करोड़ रुपये बकाया है। लंबे समय से बकाया धनराशि जमा नहीं होने के कारण विभाग ने अब वसूली अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि बकायेदारों को बिल जमा करने के लिए लगातार कहा जा रहा है। इसके बावजूद बकाया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।विभाग की ओर से शुरू किया गया अभियान केवल नगर तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे महीने नगर के साथ-साथ देहात क्षेत्र में भी बकाया वसूली अभियान चलाया जाएगा। टीमों की ओर से क्षेत्रवार बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।कनेक्शन कटने से पहले जमा कराएं बकायाउपखंड अधिकारी मोहित गुप्ता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बचने के लिए अपना बकाया बिजली बिल जल्द जमा कर दें। उन्होंने कहा कि बकाया वसूली अभियान पूरे महीने जारी रहेगा और निर्धारित मानकों के अनुसार बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए उपभोक्ताओं को समय रहते अपना बकाया जमा कराना होगा। संवाद