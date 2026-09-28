Pilibhit News: बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालात में मौत

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गांव निवासी बानो (60) पत्नी जलालुद्दीन मकान में अकेली रहती थीं। उनके पति की काफी पहले मृत्यु हो चुकी है। उनके एक पुत्र और दो पुत्रियां थीं। इकलौते पुत्र की भी हादसे में मौत हो चुकी है। दोनों पुत्रियों की शादी हो चुकी और वे अपनी ससुराल में रहती हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, बानो को मंगलवार को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद लगातार दो दिन बारिश होने के दौरान वह दिखाई नहीं दीं। शनिवार को गली से गुजर रहे राहगीरों को मकान से दुर्गंध आई।सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि बुजुर्ग महिला का बंद घर में शव मिला है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। संवाद