Pilibhit News: रेलवे स्टेशनों पर लगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 03 Nov 2026 11:56 PM IST
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पीलीभीत। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल की ओर से पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए लालकुआं, कासगंज और पीलीभीत रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर लगाए गए। इन शिविरों में कुल 53 पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए। मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविरों का उद्देश्य सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। संवाद
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