पीलीभीत: शहर की कॉलोनी में सड़क पर दिखा मगरमच्छ, लोगों में फैली दहशत; देखें वीडियो
शहर से सटी अखिलेश बिहार कॉलोनी में रविवार रात मगरमच्छ दिखा। इससे हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पर रात के कारण रेस्क्यू नहीं हो सका। स्थानीय लोगों में दहशत है।
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पीलीभीत में शहर से सटी अखिलेश बिहार कॉलोनी में रविवार रात मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। रात के समय कॉलोनी के पास मगरमच्छ देख आने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में मगरमच्छ की तलाश की, लेकिन रात अधिक होने और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया जा सका।
स्थानीय निवासी संतोष और कमल ने बताया कि रात में बाइक से निकलते समय उसकी रोशनी सड़क किनारे पड़ी तो मगरमच्छ दिखाई दिया। उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने मगरमच्छ को दूर से देखा और उसके आसपास जाने से बचते रहे।
स्थानीय लोगों में दहशत
कॉलोनी में मगरमच्छ दिखाई देने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास बच्चों की आवाजाही रहती है। ऐसे में मगरमच्छ के खुले में घूमने से किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। लोगों ने वन विभाग से जल्द मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है।
वन विभाग की टीम ने लोगों को सतर्क रहने और मगरमच्छ के नजदीक नहीं जाने की सलाह दी है। विभागीय टीम क्षेत्र में नजर बनाए हुए है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मगरमच्छ को पकड़ लिया जाएगा।
डिप्टी रेंजर शेर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। रात अधिक होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो सका। टीम क्षेत्र में लगी हुई है। स्थिति के आधार पर मगरमच्छ का रेस्क्यू कराया जाएगा।