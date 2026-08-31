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Pilibhit News: चोरों ने जेवर और गैस सिलिंडर समेत लाखों का सामान समेटा

Mon, 31 Aug 2026 01:29 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:29 AM IST
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Thieves made off with goods worth lakhs, including jewelry and a gas cylinder.
घर लौटने पर परिजन को घटना की हुई जानकारी, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच
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पीलीभीत। कोतवाली क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाकर सोने के जेवर और गैस सिलिंडर समेत सामान चोरी कर लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिवनगर कॉलोनी निवासी प्रेमलता पटेल ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि वह किसी काम से घर से बाहर गई थीं। शुक्रवार रात जब वह वापस घर पहुंचीं तो घर का सामान अस्त-व्यस्त देखकर उनके होश उड़ गए। जांच करने पर पता चला कि चोर घर में रखे सोने के जेवरात चोरी कर ले गए। पीड़िता ने बताया कि चोर चार सोने की चूड़ियां, एक चेन, एक मंगलसूत्र, आठ अंगूठियां और पायल चोरी कर ले गए। इसके अलावा घर में रखे दो गैस सिलिंडर भी ले गए। चोरी हुए सामान की जानकारी होने पर महिला ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता से चोरी की जानकारी ली। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही चोरों की पहचान के प्रयास कर रही है। जल्द खुलासे के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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