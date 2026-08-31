Pilibhit News: मीनार बार में तमंचे की बट से हमला करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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मोहल्ला तुलाराम निवासी हिमांशु रस्तोगी ने शुक्रवार को थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 27 अगस्त की रात करीब साढ़े 11 बजे वह मीनार बार में मौजूद था। इसी दौरान वहां मौजूद आकाश श्रीवास्तव, संजीव भारती, वंश और अभय ने उससे गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि संजीव भारती ने तमंचे की बट से हिमांशु के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद बार में अफरा-तफरी मच गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य आरोपी संजीव भारती को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उसके खिलाफ हत्या समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। संवाद