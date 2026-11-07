Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Body of young man found in roadside ditch family suspects murder in Pilibhit

पीलीभीत: सड़क किनारे खाई में पड़ा मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Sat, 07 Nov 2026 10:18 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 07 Nov 2026 10:18 AM IST
सार

बरखेड़ा-गजरौला मार्ग पर शनिवार सुबह एक युवक का शव सड़क किनारे खाई में मिला। मृतक की पहचान मसीत गांव निवासी 27 वर्षीय राजवीर के रूप में हुई। राजवीर जहानाबाद पुल पर सुरक्षा गार्ड थे। परिजनों ने हत्या कर शव खाई में फेंकने का आरोप लगाया है। 

विज्ञापन
Body of young man found in roadside ditch family suspects murder in Pilibhit
घटनास्थल पर जांच करती फील्ड यूनिट की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पीलीभीत में बरखेड़ा-गजरौला मार्ग पर भोपतपुर और प्रताप डंडी के बीच शनिवार सुबह सड़क किनारे खाई में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मसीत गांव निवासी 27 वर्षीय राजवीर के रूप में हुई। वह जहानाबाद पुल पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। शव के पास ही उनकी बाइक भी खाई में पड़ी थी। परिजनों ने हत्या कर शव खाई में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फील्ड यूनिट से घटनास्थल की जांच कराने के बाद शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन




मसीत गांव निवासी शांति स्वरूप के बेटे राजवीर जहानाबाद पुल पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात थे। उनके पिता भी इसी पुल पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। परिजनों के अनुसार, राजवीर शुक्रवार शाम करीब पांच बजे ड्यूटी पूरी करने के बाद बरखेड़ा बाजार से सामान खरीदने की बात कहकर घर से निकले थे। चर्चा है कि वह दौलतपुर निवासी युवक के साथ थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। रात करीब 12 बजे पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस भी उनकी तलाश में जुट गई।
विज्ञापन


शनिवार सुबह करीब छह बजे पिता शांति स्वरूप तलाश करते हुए भोपतपुर ईंट भट्ठे के आगे पहुंचे तो सड़क किनारे खाई में राजवीर का शव पड़ा मिला। पास में ही उनकी मोटरसाइकिल पड़ी थी। घटनास्थल गांव से करीब चार किलोमीटर दूर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पुलिस मान रही हादसा 
परिजनों के मुताबिक, राजवीर की शादी करीब चार साल पहले हुई थी। उनकी पत्नी पिछले तीन साल से अधिक समय से मायके में रह रही है। वह दो भाइयों में बड़े थे। छोटा भाई जितेंद्र घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा है। पिता शांति स्वरूप और ताऊ गणेश प्रसाद ने राजवीर की हत्या कर शव खाई में फेंके जाने की आशंका जताई है। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना का मामला लग रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed