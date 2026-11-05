Pilibhit News: पटाखों की 110 दुकानों की नीलामी, 250 आवेदन मिले

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पीलीभीत। दिवाली के लिए पटाखों की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 250 लोगों ने आतिशबाजी की दुकानें लगाने के लिए आवेदन किया था। प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत 110 दुकानों की नीलामी कराई। इस नीलामी में आवेदकों में काफी उत्साह देखा गया। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, चयनित दुकानदारों को तय स्थानों पर दुकानें लगाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, निर्धारित नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। इन निर्देशों का उद्देश्य त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। एसडीएम सदर श्रद्वा सिंह ने बताया कि शहर में रामलीला ग्राउंड और पूरनपुर हाईवे के पास पटाखा दुकान लगाने के लिए स्थान चिह्नित किए गए है। संवाद