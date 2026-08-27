Pilibhit News: अपर आयुक्त बरेली करेंगी नगर पालिका में शिकायतों की जांच
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:14 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:14 AM IST
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पीलीभीत। नगर पालिका परिषद में हुई गड़बड़ी की शिकायत शासन से की गई। अब शासन ने अपर कमिश्नर बरेली मंडल को इस पूरे मामले की जांच दे दी है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार अपने कामकाजों में विवादों से घिरे रहते हैं। पूर्व में पालिका के सभासदों ने भी ईओ संजीव कुमार के खिलाफ डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से शिकायत की थी, जिस पर डीएम ने शासन में ईओ संजीव कुमार की शिकायत की। अभी हाल ही में नाला सफाई के पत्राचार व्यवहार में लापरवाही सहित नगर पालिका के जांचों में पत्राचार व्यवहार में भी ईओ ने लापरवाही बरती। इसके बाद डीएम ज्ञानेंद्र सिंह मामले की निदेशालय में ईओ संजीव कुमार के खिलाफ शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए शासन ने ईओ के खिलाफ अपर आयुक्त बरेली मंडल को जांच सौंपी है। डीएम ने बताया कि नगर पालिका में जो भी गड़बड़ी हुई है। शासन स्तर से उसकी जांच अपर आयुक्त बरेली को साैंपी गई है। जल्द ही वह जांच शुरू करेंगी। संवाद
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जिला पंचायत टेंडर प्रक्रिया की शासन को भेजी रिपोर्ट
डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पंचायत में बिना अनुमति हाेने वाली टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ इस पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इसके साथ ही प्रशासन स्तर पर इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी मिलेगा। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार अपने कामकाजों में विवादों से घिरे रहते हैं। पूर्व में पालिका के सभासदों ने भी ईओ संजीव कुमार के खिलाफ डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से शिकायत की थी, जिस पर डीएम ने शासन में ईओ संजीव कुमार की शिकायत की। अभी हाल ही में नाला सफाई के पत्राचार व्यवहार में लापरवाही सहित नगर पालिका के जांचों में पत्राचार व्यवहार में भी ईओ ने लापरवाही बरती। इसके बाद डीएम ज्ञानेंद्र सिंह मामले की निदेशालय में ईओ संजीव कुमार के खिलाफ शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए शासन ने ईओ के खिलाफ अपर आयुक्त बरेली मंडल को जांच सौंपी है। डीएम ने बताया कि नगर पालिका में जो भी गड़बड़ी हुई है। शासन स्तर से उसकी जांच अपर आयुक्त बरेली को साैंपी गई है। जल्द ही वह जांच शुरू करेंगी। संवाद
जिला पंचायत टेंडर प्रक्रिया की शासन को भेजी रिपोर्ट
डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पंचायत में बिना अनुमति हाेने वाली टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ इस पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इसके साथ ही प्रशासन स्तर पर इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी मिलेगा। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।
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