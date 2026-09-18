Pilibhit News: चेकिंग के दौरान 15 वाहनों पर कार्रवाई, पांच सीज

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा और यात्रीकर अधिकारी बर्डिस चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम ने स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की जांच की। वाहनों के पंजीयन, फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य अभिलेख देखे गए। जांच के दौरान अनधिकृत रूप से बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। संवाद

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पीलीभीत। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे मिशन सेफ फ्यूचर-3 अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बुधवार को विभिन्न मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान निजी प्रयोग के लिए पंजीकृत वाहनों, टेंपो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ले जाते पाए जाने पर कार्रवाई की गई। कुल 15 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पांच वाहन सीज कर दिए गए, जबकि 10 के चालान किए गए।