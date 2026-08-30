Pilibhit News: रामपाल की मौत के मामले में आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

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27 अगस्त को रामपाल की मौत की सूचना पुलिस को मिली थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि मारपीट के दौरान अनिल ने रामपाल को धक्का दिया था, जिससे वह सड़क पर गिर गए और सिर में गंभीर चोट आई। मृतक के पुत्र शिव कुमार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना 26 अगस्त को हुई थी। बीचबचाव करने पर मृतक पर हमला किया गया था। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि मामले में विवेचना की कार्रवाई पर अमल कराया जा रहा है। संवाद

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न्यूरिया। थाना क्षेत्र के गांव बसंतापुर में मारपीट के दौरान किसान रामपाल की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। कोट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।